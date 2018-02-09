ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 280 тыс. км Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю ВАЗ 2115. Я собственник, машина оформлена на меня. Авто местная нет гнили нигде. Для своих лет в отличном состояние как технически так и внешне. Двигатель масло не берет, коробка переключается отлично, передачи не вылетают. Ходовка полностью новая. Колеса новые зимние + комплект летней на дисках. За авто не стыдно кто возьмет не пожалеет. Делал для себя, просто появилось возможность купить иномарку. Реальному покупателю хороший торг у капота.