ВАЗ (LADA) 2115

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю ВАЗ 2115. Я собственник, машина оформлена на меня. Авто местная нет гнили нигде. Для своих лет в отличном состояние как технически так и внешне. Двигатель масло не берет, коробка переключается отлично, передачи не вылетают. Ходовка полностью новая. Колеса новые зимние + комплект летней на дисках. За авто не стыдно кто возьмет не пожалеет. Делал для себя, просто появилось возможность купить иномарку. Реальному покупателю хороший торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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