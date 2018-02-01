ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 32 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 84,775 тыс. км Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, есть мелкие коцки, мотор работает без нареканий, ходовая в норме, коробка тоже без нареканий, все менялось вовремя за машиной следил. Обоснованный торг у капота.