ВАЗ (LADA) 2115
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 84,775 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, есть мелкие коцки, мотор работает без нареканий, ходовая в норме, коробка тоже без нареканий, все менялось вовремя за машиной следил. Обоснованный торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.