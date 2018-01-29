ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 230 тыс. км Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Ваз-2115 2007 г. в. Много что заменено: сцепление, патрубки, сальники клапанов и . т. д. Писать особо не чего, это творение АвтоВаза! Передние стеклоподъемники, подогрев сидений, сигналка с обраткой, музыка обычная, наворотов нет. Отдаю на литье Tgracing, лето, почти новые тапки, Yokohama A. Drivе, зимы нет, комплект брал покататься. Интересует больше обмен, машина нужна сразу, в приоритете правый руль, универсал, либо Китай (Чери Кимо). На обмен цена такая же, что за прикол поднимать цену при обмене? С учета снимаю в день продажи, далее что хотите с ней делайте. Остальное при осмотре.