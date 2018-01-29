ВАЗ (LADA) 2115
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Ваз-2115 2007 г. в. Много что заменено: сцепление, патрубки, сальники клапанов и . т. д. Писать особо не чего, это творение АвтоВаза! Передние стеклоподъемники, подогрев сидений, сигналка с обраткой, музыка обычная, наворотов нет. Отдаю на литье Tgracing, лето, почти новые тапки, Yokohama A. Drivе, зимы нет, комплект брал покататься. Интересует больше обмен, машина нужна сразу, в приоритете правый руль, универсал, либо Китай (Чери Кимо). На обмен цена такая же, что за прикол поднимать цену при обмене? С учета снимаю в день продажи, далее что хотите с ней делайте. Остальное при осмотре.
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