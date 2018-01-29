ВАЗ (LADA) 2115

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Ваз-2115 2007 г. в. Много что заменено: сцепление, патрубки, сальники клапанов и . т. д. Писать особо не чего, это творение АвтоВаза! Передние стеклоподъемники, подогрев сидений, сигналка с обраткой, музыка обычная, наворотов нет. Отдаю на литье Tgracing, лето, почти новые тапки, Yokohama A. Drivе, зимы нет, комплект брал покататься. Интересует больше обмен, машина нужна сразу, в приоритете правый руль, универсал, либо Китай (Чери Кимо). На обмен цена такая же, что за прикол поднимать цену при обмене? С учета снимаю в день продажи, далее что хотите с ней делайте. Остальное при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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