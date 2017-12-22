ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Отличное состояние, Без ДТП, в родной краске! Машина была все время в одной семье, зимой не выезжала. Небольшой торг у капота.
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