ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 75 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Отличное состояние, Без ДТП, в родной краске! Машина была все время в одной семье, зимой не выезжала. Небольшой торг у капота.