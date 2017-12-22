ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Отличное состояние, Без ДТП, в родной краске! Машина была все время в одной семье, зимой не выезжала. Небольшой торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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