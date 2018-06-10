ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1499 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Марсель

Телефон:

Описание

Машина в Хорошем состоянии
Мотор работает отлично вложений не требуется
Масло не ест, Коробка не выбивает
Кузов в отличном состоянии
Торг
По всем вопросам обращайтесь по тел

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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