ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1499 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Марсель
Телефон:
Описание
Машина в Хорошем состоянии
Мотор работает отлично вложений не требуется
Масло не ест, Коробка не выбивает
Кузов в отличном состоянии
Торг
По всем вопросам обращайтесь по тел
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