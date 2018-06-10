ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 26.02.19 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 270 тыс. км Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1499 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Марсель Телефон:

Описание

Машина в Хорошем состоянии

Мотор работает отлично вложений не требуется

Масло не ест, Коробка не выбивает

Кузов в отличном состоянии

Торг

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