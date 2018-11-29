ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Буденновск, Ставропольский край

Имя: Саша

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Центральный замок

Описание

Автомобиль стоит под навесом . вся виброшумоизаляция . масло менялось на 75000 т.км . обмен . торг .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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