ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 3.01.19 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 77 тыс. км Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Буденновск, Ставропольский край Имя: Саша Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Электростеклоподъёмники: передние А также Центральный замок

Описание

Автомобиль стоит под навесом . вся виброшумоизаляция . масло менялось на 75000 т.км . обмен . торг .