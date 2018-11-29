ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Буденновск, Ставропольский край
Имя: Саша
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Центральный замок
Описание
Автомобиль стоит под навесом . вся виброшумоизаляция . масло менялось на 75000 т.км . обмен . торг .
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