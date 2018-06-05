ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 237,037 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Описание
Машина у меня 1.5 года. Состояние хорошее. Сел и поехал. Птс-оригинал. Я третья хозяйка. Железо все свое родное. Стекла тоже родные. Остальное по телефону
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