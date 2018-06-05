ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 20.06.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 237,037 тыс. км Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Бортовой компьютер Обогрев сидений Тонировка стёкол

Описание

Машина у меня 1.5 года. Состояние хорошее. Сел и поехал. Птс-оригинал. Я третья хозяйка. Железо все свое родное. Стекла тоже родные. Остальное по телефону