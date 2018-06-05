ВАЗ (LADA) 2114

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 237,037 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Описание

Машина у меня 1.5 года. Состояние хорошее. Сел и поехал. Птс-оригинал. Я третья хозяйка. Железо все свое родное. Стекла тоже родные. Остальное по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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