ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 10.06.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 102 тыс. км Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Армавир, Краснодарский край Имя Турбодилер Телефон +7 (918) 161-57-77

Описание

Авто в ДТП не участвовал!

Состояние хорошее!

Вложений не требует!

Продается срочно!

Торг возможен при осмотре автомобиля

Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#259448]