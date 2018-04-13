ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородАрмавир, Краснодарский край
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (918) 161-57-77

Описание

Авто в ДТП не участвовал!
Состояние хорошее!
Вложений не требует!
Продается срочно!
Торг возможен при осмотре автомобиля
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#259448]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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