ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Армавир, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (918) 161-57-77
Описание
Авто в ДТП не участвовал!
Состояние хорошее!
Вложений не требует!
Продается срочно!
Торг возможен при осмотре автомобиля
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#259448]
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