ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 86 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тбилисская, Краснодарский край

Имя: Марина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

В хорошем состоянии
Автозапуск
Салон эспарко
Пионер
Всё остальное по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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