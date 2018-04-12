ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 5.06.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 145 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 86 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тбилисская, Краснодарский край Имя: Марина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Электростеклоподъёмники: передние А также Бортовой компьютер Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

В хорошем состоянии

Автозапуск

Салон эспарко

Пионер

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