ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 86 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тбилисская, Краснодарский край
Имя: Марина
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
В хорошем состоянии
Автозапуск
Салон эспарко
Пионер
Всё остальное по телефону
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