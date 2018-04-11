ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 106 тыс. км Цена: 172 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии, не бит не крашен. ПТС оригинал. Комплектация Люкс! По ходовой не гремит не стучит, стоят новые стойки, коробка работает идеально не хрустит. Стекла стоят все заводские БОР, подогрев сидений, компьютер, сигнализация с обратной связью, задние подголовники. Рыжики отсутствуют!

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