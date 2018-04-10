ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 103 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
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Описание
2007 год. Кузов весь целый. Гнили и ржавчины нет. Дно целое. Мотор работает ровно. КПП не хрустит. Все передачи включаются мягко. Ходовая в порядке.
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