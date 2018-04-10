ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 103 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

2007 год. Кузов весь целый. Гнили и ржавчины нет. Дно целое. Мотор работает ровно. КПП не хрустит. Все передачи включаются мягко. Ходовая в порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

83 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 182 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

133 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 182 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

133 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 186,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

85 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2115

Подержанная, пробег 20 тыс. км.
Краснодарский край, Кущевская

85 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

83 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале