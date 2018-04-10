ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 180 тыс. км Цена: 103 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

2007 год. Кузов весь целый. Гнили и ржавчины нет. Дно целое. Мотор работает ровно. КПП не хрустит. Все передачи включаются мягко. Ходовая в порядке.