ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 150 тыс. км Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, в ДТП не участвовала, не гнилая не ржавая, ПТС оригинал, страховка сигнализация есть. Юридически чисто.