ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, в ДТП не участвовала, не гнилая не ржавая, ПТС оригинал, страховка сигнализация есть. Юридически чисто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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