ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 83 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
В отличном внешнем и техническом состоянии, в ДТП не участвовала, не гнилая не ржавая, ПТС оригинал, страховка сигнализация есть. Юридически чисто.
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