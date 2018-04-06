ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 182 тыс. км Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эрнест Телефон:

Описание

Авто не битый не крашенный в заводской краске пробег реальный 90230. Новый аккумулятор Delkor (корейский). На 90000 поменял ремень ГРМ, помпу, ролик, масло в двигателе и коробке.