ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эрнест
Телефон:
Описание
Авто не битый не крашенный в заводской краске пробег реальный 90230. Новый аккумулятор Delkor (корейский). На 90000 поменял ремень ГРМ, помпу, ролик, масло в двигателе и коробке.
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