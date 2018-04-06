ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 182 тыс. км

Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эрнест

Телефон:

Описание

Авто не битый не крашенный в заводской краске пробег реальный 90230. Новый аккумулятор Delkor (корейский). На 90000 поменял ремень ГРМ, помпу, ролик, масло в двигателе и коробке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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