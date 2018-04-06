ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 182 тыс. км Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в замечательном состоянии, вся заводская, в ДТП не была. Морда завод крылья не откручивались герметики заводские вложений не требует вообще. Кузов ровный, без ржавчины, без пупырышек, без ДТП, ходовая вся на полиуретане. В отличном состоянии. Коробка не хрустит не выбивает. Мотор не дымит, масло не ест. Резина хорошая всесезонка.

Есть СТ. подъемники, бортовой компьютер, магнитола, подогрев сидений, сигнализация.

Торг не большой.