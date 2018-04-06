ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в замечательном состоянии, вся заводская, в ДТП не была. Морда завод крылья не откручивались герметики заводские вложений не требует вообще. Кузов ровный, без ржавчины, без пупырышек, без ДТП, ходовая вся на полиуретане. В отличном состоянии. Коробка не хрустит не выбивает. Мотор не дымит, масло не ест. Резина хорошая всесезонка.
Есть СТ. подъемники, бортовой компьютер, магнитола, подогрев сидений, сигнализация.
Торг не большой.
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