ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 182 тыс. км

Цена: 133 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в замечательном состоянии, вся заводская, в ДТП не была. Морда завод крылья не откручивались герметики заводские вложений не требует вообще. Кузов ровный, без ржавчины, без пупырышек, без ДТП, ходовая вся на полиуретане. В отличном состоянии. Коробка не хрустит не выбивает. Мотор не дымит, масло не ест. Резина хорошая всесезонка.
Есть СТ. подъемники, бортовой компьютер, магнитола, подогрев сидений, сигнализация.
Торг не большой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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