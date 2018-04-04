ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Виталий
Описание
За машиной вели бережный уход. Я собственник, не перекуп! Расходники заменены, масло менял неделю назад, мотор шепчет. Салон в отличном состоянии. По кузову врать нет смысла, есть небольшие коцки, но это не мешает выглядеть престижно. Продавать жалко но хочется что нибудь другое так, как 3 года владею данным авто. Осмотр по договоренности. Торг только у капота. Большая просьба автосалонам и перекупам не беспокоить так, как за шапку сухарей все купить хотят.
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