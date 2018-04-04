ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

За машиной вели бережный уход. Я собственник, не перекуп! Расходники заменены, масло менял неделю назад, мотор шепчет. Салон в отличном состоянии. По кузову врать нет смысла, есть небольшие коцки, но это не мешает выглядеть престижно. Продавать жалко но хочется что нибудь другое так, как 3 года владею данным авто. Осмотр по договоренности. Торг только у капота. Большая просьба автосалонам и перекупам не беспокоить так, как за шапку сухарей все купить хотят.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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