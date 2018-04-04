ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 120 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

За машиной вели бережный уход. Я собственник, не перекуп! Расходники заменены, масло менял неделю назад, мотор шепчет. Салон в отличном состоянии. По кузову врать нет смысла, есть небольшие коцки, но это не мешает выглядеть престижно. Продавать жалко но хочется что нибудь другое так, как 3 года владею данным авто. Осмотр по договоренности. Торг только у капота. Большая просьба автосалонам и перекупам не беспокоить так, как за шапку сухарей все купить хотят.