ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 170,285 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Много новых деталей установлено, бензонасос, датчики, кран печки и т. д.,заменено масло, фильтра и антифриз, коробку ремонтировали,не выбивает и не хрустит,гранаты не трещат. Не гнилая. Салон ухоженный. Документы чистые. Музыка осталась простенькая. Диски литые. Торг, на обмен цена 100 тыс.!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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