ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 170,285 тыс. км Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Много новых деталей установлено, бензонасос, датчики, кран печки и т. д.,заменено масло, фильтра и антифриз, коробку ремонтировали,не выбивает и не хрустит,гранаты не трещат. Не гнилая. Салон ухоженный. Документы чистые. Музыка осталась простенькая. Диски литые. Торг, на обмен цена 100 тыс.!