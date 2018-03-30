ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 170,285 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Много новых деталей установлено, бензонасос, датчики, кран печки и т. д.,заменено масло, фильтра и антифриз, коробку ремонтировали,не выбивает и не хрустит,гранаты не трещат. Не гнилая. Салон ухоженный. Документы чистые. Музыка осталась простенькая. Диски литые. Торг, на обмен цена 100 тыс.!
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