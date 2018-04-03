ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 10,5 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии. В ДТП не была, металл и краска завод. Машина люксовая, стоят доводчики стёкол, сигнализация, музыка, бортовой компьютер. Салон чистый, не потертый. Машина вложений никаких не требует. Хорошая зимняя резина,лета нету. С глупыми вопросами не звонить. Торг только у капота, хоть даже если вы с другой страны.