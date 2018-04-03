ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 10,5 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии. В ДТП не была, металл и краска завод. Машина люксовая, стоят доводчики стёкол, сигнализация, музыка, бортовой компьютер. Салон чистый, не потертый. Машина вложений никаких не требует. Хорошая зимняя резина,лета нету. С глупыми вопросами не звонить. Торг только у капота, хоть даже если вы с другой страны.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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