ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 10,5 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам автомобиль в идеальном состоянии. В ДТП не была, металл и краска завод. Машина люксовая, стоят доводчики стёкол, сигнализация, музыка, бортовой компьютер. Салон чистый, не потертый. Машина вложений никаких не требует. Хорошая зимняя резина,лета нету. С глупыми вопросами не звонить. Торг только у капота, хоть даже если вы с другой страны.
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