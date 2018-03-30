ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 64 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам ВАЗ Лада 2114 2012 г. Не бита, не крашена. Я один хозяин. Состояние идеальное. Комплектация Люкс, салон идеальный. Торг у капота.