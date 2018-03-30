ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продам ВАЗ Лада 2114 2012 г. Не бита, не крашена. Я один хозяин. Состояние идеальное. Комплектация Люкс, салон идеальный. Торг у капота.
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