ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2114, установлена 4-контурная пневма подвеска (на рубенах) установлены 2 эстрадные колонки Momo+усилитель Momo, стоит Матиза резина, по салону обшит потолок в черный велюр, машина проклеена шумкой, двигатель и коробка в хорошем состояние, все расходники поменяны, есть недочеты по кузову. Торг уместен, всю остальную информацию по телефону или писать в Ватсап.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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