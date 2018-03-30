ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 92 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2114, установлена 4-контурная пневма подвеска (на рубенах) установлены 2 эстрадные колонки Momo+усилитель Momo, стоит Матиза резина, по салону обшит потолок в черный велюр, машина проклеена шумкой, двигатель и коробка в хорошем состояние, все расходники поменяны, есть недочеты по кузову. Торг уместен, всю остальную информацию по телефону или писать в Ватсап.