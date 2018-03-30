ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Продаю ВАЗ 2114, установлена 4-контурная пневма подвеска (на рубенах) установлены 2 эстрадные колонки Momo+усилитель Momo, стоит Матиза резина, по салону обшит потолок в черный велюр, машина проклеена шумкой, двигатель и коробка в хорошем состояние, все расходники поменяны, есть недочеты по кузову. Торг уместен, всю остальную информацию по телефону или писать в Ватсап.
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