ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Продам Лада 2114 супер- авто серебристый металлик, не бита и не крашена вся в родной краске, не ржавая, компьютер, литьё, музыка, колонки, новая сигнализация, стеклоподъёмники, спортивные сидухи ковши с подогревом (от завода), дорогие чехлы эко-кожа, распорка (от завода), все масла и фильтра поменяны, масло от замены до замены не ест не грамма, заливал только синтетику, ремень ГРМ поменян свечи новые иридиевые, двигатель 12 клапанный приоровский (от завода, клапана не гнёт), всё в отличном состоянии, с машиной проблем нет никаких, машина моя, за машиной следил. Обмен на что-нибудь поприкольнее с моей доплатой до 100 тыс. руб. Небольшой торг есть, звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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