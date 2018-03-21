ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 116 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Продам Лада 2114 супер- авто серебристый металлик, не бита и не крашена вся в родной краске, не ржавая, компьютер, литьё, музыка, колонки, новая сигнализация, стеклоподъёмники, спортивные сидухи ковши с подогревом (от завода), дорогие чехлы эко-кожа, распорка (от завода), все масла и фильтра поменяны, масло от замены до замены не ест не грамма, заливал только синтетику, ремень ГРМ поменян свечи новые иридиевые, двигатель 12 клапанный приоровский (от завода, клапана не гнёт), всё в отличном состоянии, с машиной проблем нет никаких, машина моя, за машиной следил. Обмен на что-нибудь поприкольнее с моей доплатой до 100 тыс. руб. Небольшой торг есть, звоните.