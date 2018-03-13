ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 17 тыс. км

Цена: 72 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состояние на уверенном ходу технически исправном состояние. Кузов без дыр арки, низа дверй, стаканы без дыр и ржавчины. Коробка не выбивает не хрустит. Двигатель с ваз 2114 2008 г полностью обслужено и установлен в январе масло залита Лукоил люкс 10w40. Дно пороги целые. Стоит музыка 20 овала пионеры. Также установлен выхлоп кому не понравится могу снять сделать стандартный. Документы все есть также есть тех осмотр и страховка 2 комплекта ключей. Торг-обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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