ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 140 тыс. км Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам машину в хорошем состоянии. ПТС оригинал 2 хозяина.Салон чистый, не прокуренный. Центральный замок, стеклоподъемники, подогрев, туманки. Расходники все заменены. Ржавчины нет! Ходовая, двигатель, коробка в очень хорошем состоянии. Торг на бензин у капота машины.