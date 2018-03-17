ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продам машину в хорошем состоянии. ПТС оригинал 2 хозяина.Салон чистый, не прокуренный. Центральный замок, стеклоподъемники, подогрев, туманки. Расходники все заменены. Ржавчины нет! Ходовая, двигатель, коробка в очень хорошем состоянии. Торг на бензин у капота машины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter