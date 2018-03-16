ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 130,5 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2114, цвет белый, пробег 130500, 3 хозяина, комплектация люкс (передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, бортовой компьютер)
Со мной машина со 46000 км. По кузову есть недостатки (на фото видно), салон чистый, непрокуренный. 2 комплекта резины: лето р14 на литье, зима на 13 штампах. Стоит музыка: 2 пищалки, 2 эстрады, 2 усилка, накопитель, саб.
Стоит сигнализация с обратной связью starline.
По двигателю, коробке и ходовке нареканий нет.
Обмен не интересен, в салон ставить не буду, ТОРГ.
Место осмотра район Меги.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 195 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

118 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

89 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

120 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

199 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

149 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

195 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале