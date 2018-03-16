ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 130,5 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Продаю ВАЗ 2114, цвет белый, пробег 130500, 3 хозяина, комплектация люкс (передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, бортовой компьютер)
Со мной машина со 46000 км. По кузову есть недостатки (на фото видно), салон чистый, непрокуренный. 2 комплекта резины: лето р14 на литье, зима на 13 штампах. Стоит музыка: 2 пищалки, 2 эстрады, 2 усилка, накопитель, саб.
Стоит сигнализация с обратной связью starline.
По двигателю, коробке и ходовке нареканий нет.
Обмен не интересен, в салон ставить не буду, ТОРГ.
Место осмотра район Меги.
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