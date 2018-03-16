ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 130,5 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2114, цвет белый, пробег 130500, 3 хозяина, комплектация люкс (передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, бортовой компьютер)

Со мной машина со 46000 км. По кузову есть недостатки (на фото видно), салон чистый, непрокуренный. 2 комплекта резины: лето р14 на литье, зима на 13 штампах. Стоит музыка: 2 пищалки, 2 эстрады, 2 усилка, накопитель, саб.

Стоит сигнализация с обратной связью starline.

По двигателю, коробке и ходовке нареканий нет.

Обмен не интересен, в салон ставить не буду, ТОРГ.

Место осмотра район Меги.