ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 118 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Продаю четырку. Состояние сел-поехал, вложений не требует, для своих лет. Авто сохранилось отлично, дно целое, кузовное железо в норм состоянии, коробка не выбивает-не хрустит, движок тянет отлично, в салоне чисто, панель приборов целая, стекла без трещин, стеклоподъемники работают. Музыка есть. Колёса литьё, резина зима. ПТС оригинальная. Обмена нет, рассрочку не рассматриваю, естественно торг-реальному покупателю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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