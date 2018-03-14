ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 195 тыс. км Цена: 118 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Продаю четырку. Состояние сел-поехал, вложений не требует, для своих лет. Авто сохранилось отлично, дно целое, кузовное железо в норм состоянии, коробка не выбивает-не хрустит, движок тянет отлично, в салоне чисто, панель приборов целая, стекла без трещин, стеклоподъемники работают. Музыка есть. Колёса литьё, резина зима. ПТС оригинальная. Обмена нет, рассрочку не рассматриваю, естественно торг-реальному покупателю.