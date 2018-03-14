ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 118 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Описание
Продаю четырку. Состояние сел-поехал, вложений не требует, для своих лет. Авто сохранилось отлично, дно целое, кузовное железо в норм состоянии, коробка не выбивает-не хрустит, движок тянет отлично, в салоне чисто, панель приборов целая, стекла без трещин, стеклоподъемники работают. Музыка есть. Колёса литьё, резина зима. ПТС оригинальная. Обмена нет, рассрочку не рассматриваю, естественно торг-реальному покупателю.
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