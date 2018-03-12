ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 136,5 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем техническом состояние, за машиной следил, менялось все вовремя, недавно заменил тормозной вакуум, аккумулятору 3 недели (новый). Стоят 4 колонки, без фанатизма, играют хорошо, сигнализация, 2 комплекта ключей. Кому интересно, могу скинуть VIN посмотрите по базе, машина чистая и не билась, я собственник, ПТС оригинал (63), я четвертый хозяин, соответственно машина на мне. Такая цена на зимней резине (липучка с хорошим протектором), так же есть комплект летней - торусы R-17, с ними цена немного дороже! С R-17 отдам не пиленные пружины! Смотрите фото! Возможен обмен на ВАЗ, с доплатой мне, просьба не предлагать хлам, так как ищу машину для себя. Скидывайте варианты сюда, либо в Вотсап. Обоснованный торг у капота, звоните, задавайте интересующие вопросы, смотрите.