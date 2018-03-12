ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 136,5 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем техническом состояние, за машиной следил, менялось все вовремя, недавно заменил тормозной вакуум, аккумулятору 3 недели (новый). Стоят 4 колонки, без фанатизма, играют хорошо, сигнализация, 2 комплекта ключей. Кому интересно, могу скинуть VIN посмотрите по базе, машина чистая и не билась, я собственник, ПТС оригинал (63), я четвертый хозяин, соответственно машина на мне. Такая цена на зимней резине (липучка с хорошим протектором), так же есть комплект летней - торусы R-17, с ними цена немного дороже! С R-17 отдам не пиленные пружины! Смотрите фото! Возможен обмен на ВАЗ, с доплатой мне, просьба не предлагать хлам, так как ищу машину для себя. Скидывайте варианты сюда, либо в Вотсап. Обоснованный торг у капота, звоните, задавайте интересующие вопросы, смотрите.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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