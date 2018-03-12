ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Супер. Авто 2013 г. Не бита не крашена я один хозяин. Гнили нет ржавчины тоже нет состояние идеальное. 16 кл. Двигатель. Клапана не гнёт салон чистый ухоженный
Автомобиль вложений не требует комплектация люкс. Сигнализация с автозапуском осмотр в Краснодаре, торг на месте.
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