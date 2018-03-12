ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Супер. Авто 2013 г. Не бита не крашена я один хозяин. Гнили нет ржавчины тоже нет состояние идеальное. 16 кл. Двигатель. Клапана не гнёт салон чистый ухоженный
Автомобиль вложений не требует комплектация люкс. Сигнализация с автозапуском осмотр в Краснодаре, торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

194 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

175 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 137 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

150 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

200 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

194 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

175 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале