ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 76 тыс. км Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Супер. Авто 2013 г. Не бита не крашена я один хозяин. Гнили нет ржавчины тоже нет состояние идеальное. 16 кл. Двигатель. Клапана не гнёт салон чистый ухоженный

Автомобиль вложений не требует комплектация люкс. Сигнализация с автозапуском осмотр в Краснодаре, торг на месте.