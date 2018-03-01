ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 73 тыс. км Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2114 2013 года в идеальном состоянии. Не требует никаких вложений. ПТС оригинал. Мотор, коробка, ходовая без нареканий. Затонирована в круг дорогой пленкой, два ключа, подогрев сидений, литые диски. Минимальный торг.