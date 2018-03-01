ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Продам ВАЗ 2114 2013 года в идеальном состоянии. Не требует никаких вложений. ПТС оригинал. Мотор, коробка, ходовая без нареканий. Затонирована в круг дорогой пленкой, два ключа, подогрев сидений, литые диски. Минимальный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter