ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 194 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2114 2013 года в идеальном состоянии. Не требует никаких вложений. ПТС оригинал. Мотор, коробка, ходовая без нареканий. Затонирована в круг дорогой пленкой, два ключа, подогрев сидений, литые диски. Минимальный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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