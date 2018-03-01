ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в достойном состоянии, вложений не требует. Пробег родной, любые проверки. Комплектация люкс - противотуманки, подогрев сидений, бортовой компьютер. Торг у капота, реальному покупателю номера в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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