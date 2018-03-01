ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в достойном состоянии, вложений не требует. Пробег родной, любые проверки. Комплектация люкс - противотуманки, подогрев сидений, бортовой компьютер. Торг у капота, реальному покупателю номера в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.