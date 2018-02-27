ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 218 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается жигули 14 модели. На задних арках есть немного ржавчины на фото видно. Есть 2 стеклоподъемника, магнитола с USB, центральный замок с ДУ 2 брелка, зимняя резина в хорошем состоянии, левое переднее крыло притерли в пробке, для своих лет в хорошем состоянии, под крыльями дыр нет, система охлаждения ДВС полностью новая. Я 3 хозяин, владею 2,5 года, ПТС оригинал. Небольшой торг на месте. Днем можно посмотреть машину в Краснодаре р-он Гидростроителей.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

172 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

170 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

103 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

100 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

110 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

103 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале