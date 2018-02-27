ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 218 тыс. км Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается жигули 14 модели. На задних арках есть немного ржавчины на фото видно. Есть 2 стеклоподъемника, магнитола с USB, центральный замок с ДУ 2 брелка, зимняя резина в хорошем состоянии, левое переднее крыло притерли в пробке, для своих лет в хорошем состоянии, под крыльями дыр нет, система охлаждения ДВС полностью новая. Я 3 хозяин, владею 2,5 года, ПТС оригинал. Небольшой торг на месте. Днем можно посмотреть машину в Краснодаре р-он Гидростроителей.