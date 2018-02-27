ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 218 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается жигули 14 модели. На задних арках есть немного ржавчины на фото видно. Есть 2 стеклоподъемника, магнитола с USB, центральный замок с ДУ 2 брелка, зимняя резина в хорошем состоянии, левое переднее крыло притерли в пробке, для своих лет в хорошем состоянии, под крыльями дыр нет, система охлаждения ДВС полностью новая. Я 3 хозяин, владею 2,5 года, ПТС оригинал. Небольшой торг на месте. Днем можно посмотреть машину в Краснодаре р-он Гидростроителей.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.