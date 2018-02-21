ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 222,1 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Тормозная перебрана, ходовка перебрана. Машина на твёрдую четверку! Документы в полном порядке. Движок контрактный проехал. Торг только на бензин!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.