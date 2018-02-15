ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
По ходовой части и двигателю все без проблем, недавно заменены: генератор, помпа, ремень грм, аккумулятор, наконечники, шаровые и ещё многое, ремонтировалось и менялось все при малейшей потребности, ухаживал как за любимой женой. Стоит центральный замок, сигналка , стеклоподъемники, большой буфер .По кузову в силу возраста есть недочёты, рыжики и т. д, цена объективная. 95 без колёс.
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