ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 220 тыс. км Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По ходовой части и двигателю все без проблем, недавно заменены: генератор, помпа, ремень грм, аккумулятор, наконечники, шаровые и ещё многое, ремонтировалось и менялось все при малейшей потребности, ухаживал как за любимой женой. Стоит центральный замок, сигналка , стеклоподъемники, большой буфер .По кузову в силу возраста есть недочёты, рыжики и т. д, цена объективная. 95 без колёс.