ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По ходовой части и двигателю все без проблем, недавно заменены: генератор, помпа, ремень грм, аккумулятор, наконечники, шаровые и ещё многое, ремонтировалось и менялось все при малейшей потребности, ухаживал как за любимой женой. Стоит центральный замок, сигналка , стеклоподъемники, большой буфер .По кузову в силу возраста есть недочёты, рыжики и т. д, цена объективная. 95 без колёс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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