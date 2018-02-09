ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 1840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю ВАЗ 2114 8-кл. ПТС оригинал, 2 хозяин. Автомобиль в хорошем состоянии, ухоженный, не битый, все в родной краске. Имеются диски, новая зимняя резина.
Центральный замок, два передних стеклоподъемника, музыка. Двигатель - коробка ходовая в отличном состоянии, обслуживалась на станции. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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