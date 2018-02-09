ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 1840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю ВАЗ 2114 8-кл. ПТС оригинал, 2 хозяин. Автомобиль в хорошем состоянии, ухоженный, не битый, все в родной краске. Имеются диски, новая зимняя резина.

Центральный замок, два передних стеклоподъемника, музыка. Двигатель - коробка ходовая в отличном состоянии, обслуживалась на станции. Торг уместен.