ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 1840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю ВАЗ 2114 8-кл. ПТС оригинал, 2 хозяин. Автомобиль в хорошем состоянии, ухоженный, не битый, все в родной краске. Имеются диски, новая зимняя резина.
Центральный замок, два передних стеклоподъемника, музыка. Двигатель - коробка ходовая в отличном состоянии, обслуживалась на станции. Торг уместен.
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