ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
1.6, 16v, супер-авто, отличное состояние, обмен на авто или мот, не бита, не крашена, аргументированный торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.