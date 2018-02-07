ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 86 тыс. км Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается ВАЗ 2114 супер-авто в редком цвете темно синий перламутр на 15 VSMPO на зимней резине Bridgestone Blizzak, музыка есть, перед Xannibal X6, зад, стоят овалы непонятной фирмы, но при наличии нормального усилка играет бодро, хорошие провода прокинуты по всей машине под усилок, буфер. Шумо-виброизоляция всей машины, масло только Liqui Moly замена каждые 10000 тысяч что подтверждает книга замены масла, стоит хороший бортовик gamma gf215t, ЭБУ январь 7.2 шитый, очень бодро едет. Выхлоп переделанный очень приятный звук. 2-я машина в семье я 3-й хозяин, машина юридически чистая и ждет нового хозяина. С продажей не спешу, перекупы мимо. Торг есть.