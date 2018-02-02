ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация люкс, авто в хорошем состоянии, работает исправно. Многое поменял. Стоит нормальная музыка.По всем интересующим вопросом звоните, расскажу! Торг при осмотре и по факту.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

172 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

170 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

103 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2114

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

110 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

172 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале