ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация люкс, авто в хорошем состоянии, работает исправно. Многое поменял. Стоит нормальная музыка.По всем интересующим вопросом звоните, расскажу! Торг при осмотре и по факту.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.