ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 72 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 114,685 тыс. км Цена: 114 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам в хорошем состоянии! Ходовая идеал, двигатель масло не гонит. Дно не гнилое. Машина в шумке. Ничего не скрипит в салоне. Разумный торг приветствуется.

