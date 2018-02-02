ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 114,685 тыс. км

Цена: 114 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам в хорошем состоянии! Ходовая идеал, двигатель масло не гонит. Дно не гнилое. Машина в шумке. Ничего не скрипит в салоне. Разумный торг приветствуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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