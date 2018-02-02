ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
2114 в хорошем состоянии, движок прошит, едет бодро, масло не ест, не дымит, коробка ходовая в отличном состоянии, поменяны многие мелкие расходники, датчики и т. д, бортовой компьютер, сигналка, передние стеклоподъемники, единственный минус немного подгнило дно в одном месте, так же новая зимняя резина, и год неограниченной страховки, все интересующие вопросы в л. с., или по телефону, торг у капота.
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