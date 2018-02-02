ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 147 тыс. км Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2114 в хорошем состоянии, движок прошит, едет бодро, масло не ест, не дымит, коробка ходовая в отличном состоянии, поменяны многие мелкие расходники, датчики и т. д, бортовой компьютер, сигналка, передние стеклоподъемники, единственный минус немного подгнило дно в одном месте, так же новая зимняя резина, и год неограниченной страховки, все интересующие вопросы в л. с., или по телефону, торг у капота.