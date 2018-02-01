ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хорошее состояние. Двигатель и коробка на отлично, салон чистый, резина хорошая, борт. комп., стеклопод., обогрев сидений. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.