ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 121 тыс. км Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Двигатель, коробка, ходовая в хорошем состоянии! Есть недочеты по кузову - так как машина не новая! За машиной следил,не убивал. Недавно заменил ГРМ, генератор, аккумулятор, отдам новые чехлы (некогда поставить). Хорошая, дорогая музыка - магнитофон Pioneer, передние колонки Morelli - 16. сзади 16 Kicx, Сабвуферы и 4х канальный усилитель. Стеклоподьемники передние. Отдам комплект летней резины, на сезон хватит. Реальному покупателю торг возле капота. возможен обмен на инормарку с моей доплатой!