ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Двигатель, коробка, ходовая в хорошем состоянии! Есть недочеты по кузову - так как машина не новая! За машиной следил,не убивал. Недавно заменил ГРМ, генератор, аккумулятор, отдам новые чехлы (некогда поставить). Хорошая, дорогая музыка - магнитофон Pioneer, передние колонки Morelli - 16. сзади 16 Kicx, Сабвуферы и 4х канальный усилитель. Стеклоподьемники передние. Отдам комплект летней резины, на сезон хватит. Реальному покупателю торг возле капота. возможен обмен на инормарку с моей доплатой!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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