ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 121 тыс. км
Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Двигатель, коробка, ходовая в хорошем состоянии! Есть недочеты по кузову - так как машина не новая! За машиной следил,не убивал. Недавно заменил ГРМ, генератор, аккумулятор, отдам новые чехлы (некогда поставить). Хорошая, дорогая музыка - магнитофон Pioneer, передние колонки Morelli - 16. сзади 16 Kicx, Сабвуферы и 4х канальный усилитель. Стеклоподьемники передние. Отдам комплект летней резины, на сезон хватит. Реальному покупателю торг возле капота. возможен обмен на инормарку с моей доплатой!
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