ВАЗ (LADA) 2114

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии для своих лет, по кузову рыжиков и жучков нет, технически все в порядке, никаких вложений не требует, резина зимняя, музыка, сигнализация, доводчики стекол. Торга нет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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