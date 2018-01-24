ВАЗ (LADA) 2114
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии для своих лет, по кузову рыжиков и жучков нет, технически все в порядке, никаких вложений не требует, резина зимняя, музыка, сигнализация, доводчики стекол. Торга нет!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.