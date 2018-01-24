ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 147 тыс. км Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии для своих лет, по кузову рыжиков и жучков нет, технически все в порядке, никаких вложений не требует, резина зимняя, музыка, сигнализация, доводчики стекол. Торга нет!