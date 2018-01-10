ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 90 тыс. км Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машине требуется внимание, только кузов, в остальном все поменяно. Стойки, пружины, все сайлентблоки, ДВС и коробка после ремонта проехали 20000 км ремни все новые генератор новый в общем все поменяно дно живое в ремонте нуждается только кузов.