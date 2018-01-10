ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Машине требуется внимание, только кузов, в остальном все поменяно. Стойки, пружины, все сайлентблоки, ДВС и коробка после ремонта проехали 20000 км ремни все новые генератор новый в общем все поменяно дно живое в ремонте нуждается только кузов.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter