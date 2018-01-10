ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машине требуется внимание, только кузов, в остальном все поменяно. Стойки, пружины, все сайлентблоки, ДВС и коробка после ремонта проехали 20000 км ремни все новые генератор новый в общем все поменяно дно живое в ремонте нуждается только кузов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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