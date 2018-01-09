ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 77 тыс. км Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Отличное состояние. ПТС родной. Два владельца. эксплуатировалась в Темрюке. Без ДТП. Все железо и стекла родные. Герметик везде заводской. Царапин и точек ржавчины нет. На передней оси новая резина. Все работает отлично без стуков и посторонних шумов. На месте есть торг в разумных пределах. Остальное на фото и по телефону.