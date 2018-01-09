ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Описание
Отличное состояние. ПТС родной. Два владельца. эксплуатировалась в Темрюке. Без ДТП. Все железо и стекла родные. Герметик везде заводской. Царапин и точек ржавчины нет. На передней оси новая резина. Все работает отлично без стуков и посторонних шумов. На месте есть торг в разумных пределах. Остальное на фото и по телефону.
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