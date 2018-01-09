ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Отличное состояние. ПТС родной. Два владельца. эксплуатировалась в Темрюке. Без ДТП. Все железо и стекла родные. Герметик везде заводской. Царапин и точек ржавчины нет. На передней оси новая резина. Все работает отлично без стуков и посторонних шумов. На месте есть торг в разумных пределах. Остальное на фото и по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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