ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 163 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Ваз-2114 2011 г. в 8-кл. Пробег 163400 км. 2 комплекта резины: лето на новом литье-р14, зима-штампы, р13. Из нового: стартер, генератор, все стойки, тормоза, ходовая. Авто живое, люкс. Бортовой компьютер (эконом), музыка, центральный замок. Не прокуренная. Торг есть у капота. Обмен на Rio не старше 2016 года: хетчбэк, белый 1.6.