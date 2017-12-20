ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Ваз-2114 2011 г. в 8-кл. Пробег 163400 км. 2 комплекта резины: лето на новом литье-р14, зима-штампы, р13. Из нового: стартер, генератор, все стойки, тормоза, ходовая. Авто живое, люкс. Бортовой компьютер (эконом), музыка, центральный замок. Не прокуренная. Торг есть у капота. Обмен на Rio не старше 2016 года: хетчбэк, белый 1.6.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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