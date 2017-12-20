ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Ваз-2114 2011 г. в 8-кл. Пробег 163400 км. 2 комплекта резины: лето на новом литье-р14, зима-штампы, р13. Из нового: стартер, генератор, все стойки, тормоза, ходовая. Авто живое, люкс. Бортовой компьютер (эконом), музыка, центральный замок. Не прокуренная. Торг есть у капота. Обмен на Rio не старше 2016 года: хетчбэк, белый 1.6.
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