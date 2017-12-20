ВАЗ (LADA) 2114 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 135 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Есть косяки по кузову на это торг все вопросы по телефону возможен обмен на неисправное авто или не сильно битый.