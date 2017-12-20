ВАЗ (LADA) 2114

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Есть косяки по кузову на это торг все вопросы по телефону возможен обмен на неисправное авто или не сильно битый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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