ВАЗ (LADA) 2114
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Есть косяки по кузову на это торг все вопросы по телефону возможен обмен на неисправное авто или не сильно битый.
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