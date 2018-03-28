ВАЗ (LADA) 2113
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 109,485 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синяя полночь
Информация о владельце
Город: Батайск, Ростовская область
Имя: Ирина
Комплектация
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
Продаю Ниву 21213 в хорошем состоянии, на ходу, не битая, документы в порядке
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.