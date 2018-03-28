ВАЗ (LADA) 2113 Дата публикации: 21.05.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 109,485 тыс. км Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синяя полночь Информация о владельце Город: Батайск, Ростовская область Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: кассетная магнитола Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продаю Ниву 21213 в хорошем состоянии, на ходу, не битая, документы в порядке