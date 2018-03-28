ВАЗ (LADA) 2113

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 109,485 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синяя полночь

Информация о владельце

Город: Батайск, Ростовская область

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: кассетная магнитола

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продаю Ниву 21213 в хорошем состоянии, на ходу, не битая, документы в порядке

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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ВАЗ (LADA) 2113

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

87 тыс. руб.

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