ВАЗ (LADA) 2113 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 200 тыс. км Цена: 87 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто на крепкую 4,делалась капиталка двигателя пару тысяч назад,все отлично работает, салон на 4, сиденье немного порвано и небольшие недочеты по картам двери, полностью обклеена шумкой, стоит бортовой компьютер,по ходовой части вообще все в идеале, ничего не гремит не стучит, стоит новый мажек и пара колонок. В ДТП не участвовала. По остальным вопросам звоните расскажу. Просьба перекупам не звонить! Торг у капота.