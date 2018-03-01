ВАЗ (LADA) 2113

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 87 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Авто на крепкую 4,делалась капиталка двигателя пару тысяч назад,все отлично работает, салон на 4, сиденье немного порвано и небольшие недочеты по картам двери, полностью обклеена шумкой, стоит бортовой компьютер,по ходовой части вообще все в идеале, ничего не гремит не стучит, стоит новый мажек и пара колонок. В ДТП не участвовала. По остальным вопросам звоните расскажу. Просьба перекупам не звонить! Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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