ВАЗ (LADA) 2113
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 87 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Авто на крепкую 4,делалась капиталка двигателя пару тысяч назад,все отлично работает, салон на 4, сиденье немного порвано и небольшие недочеты по картам двери, полностью обклеена шумкой, стоит бортовой компьютер,по ходовой части вообще все в идеале, ничего не гремит не стучит, стоит новый мажек и пара колонок. В ДТП не участвовала. По остальным вопросам звоните расскажу. Просьба перекупам не звонить! Торг у капота.
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