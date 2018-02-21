Хорошая рабочая машина, сел поехал. Срочно, торг у капота.

Имя: Данил

Цена: 115 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2010

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