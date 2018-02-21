ВАЗ (LADA) 2113

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Данил

Телефон:

Описание

Хорошая рабочая машина, сел поехал. Срочно, торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2113

ВАЗ (LADA) 2113

Подержанная, пробег 144 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

70 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2113

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

175 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2113

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

120 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2113

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Ладожская

130 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

125 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2115

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

115 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале