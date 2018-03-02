ВАЗ (LADA) 2113

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Езжу 3 года, был на ней в Москве, Новороссийске, Белгороде не подводила. Минусы ржавчина по кузову.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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