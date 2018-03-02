ВАЗ (LADA) 2113 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 72 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 144 тыс. км Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Езжу 3 года, был на ней в Москве, Новороссийске, Белгороде не подводила. Минусы ржавчина по кузову.