ВАЗ (LADA) 2113
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Езжу 3 года, был на ней в Москве, Новороссийске, Белгороде не подводила. Минусы ржавчина по кузову.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.