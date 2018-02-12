ВАЗ (LADA) 2113 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 149 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина конец 12 года. Не битая,не крашеная любые проверки. Продаю на штампах, на 15 дисках(slik ковка)цена будет выше фото резины присутствует, Музыка: активный саб,4 колонки+ усилитель,голова алпайн. Своевременная замена всех расходников, машина никаких вложений не требует, за машину не стыдно торг у капота, место осмотра ст. Брюховецкая, остальные вопросы по телефону.