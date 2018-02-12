ВАЗ (LADA) 2113

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 149 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина конец 12 года. Не битая,не крашеная любые проверки. Продаю на штампах, на 15 дисках(slik ковка)цена будет выше фото резины присутствует, Музыка: активный саб,4 колонки+ усилитель,голова алпайн. Своевременная замена всех расходников, машина никаких вложений не требует, за машину не стыдно торг у капота, место осмотра ст. Брюховецкая, остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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