ВАЗ (LADA) 2113
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 149 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина конец 12 года. Не битая,не крашеная любые проверки. Продаю на штампах, на 15 дисках(slik ковка)цена будет выше фото резины присутствует, Музыка: активный саб,4 колонки+ усилитель,голова алпайн. Своевременная замена всех расходников, машина никаких вложений не требует, за машину не стыдно торг у капота, место осмотра ст. Брюховецкая, остальные вопросы по телефону.
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