ВАЗ (LADA) 2113 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 66 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 180 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

8 клапанная (клапана не гнёт). Резвая, прошитая. Отличная машина, единственный жучок только на левой задней арке (не критичный и легко убирается). Идеальное техническое и внешнее состояние. Двигатель без каких-либо нареканий, работает ровно, чётко, без посторонних звуков. Масло не кушает, не дымит, ничего не подтекает и не течёт. Коробка так же в прекрасном состоянии, не хрустит, не выбивает, включается мягко. Ходовая в полном порядке. Состояние: сел и поехал. Электрика вся работает, все лампочки на приборной панели загораются и тухнут при заводе. Никаких ошибок нету. По кузову машина выглядит очень-очень хорошо, не гнилая, дно в идеале вообще, в ДТП не участвовала. Весь металл родной, швы и герметик завод. Частичная шумоизоляция. Салон чистый, не прокурен, не затёрт, не убитый, не порванный. Машина очень ухоженная. Полный пакет документов на руках, юридически абсолютно чистая, нету ни штрафов, ни ограничений, ни арестов, ни запретов. ПТС оригинал, местная машина, была только в Краснодарском крае.

Комплектация:

-Электрические стеклоподъёмники

-Сигнализация

-Центральный замок

-Стоит новая зимняя резина

-Противотуманные фары

-Задний противотуманный фонарь

-Музыка

-Подогрев заднего стекла

-Печка

-Защита двигателя

-Защита картера

Реальному покупателю уместен небольшой торг у капота.